عميد بلدية سرت يقرر إنشاء مركز سرت للابتكار وريادة الأعمال

أصدر عميد بلدية سرت اليوم قرارا يقضي بإنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال، يتبع المجلس البلدي مباشرة، وتديره لجنة مكونة من رئيس وستة أعضاء من ذوي العلاقة بمجال الريادة.

ونص القرار على أن يختص المركز بنشر الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع الاقتصادية، وإنشاء حاضنات أعمال ومشاريع صغرى تدعم فرص العمل وتطور ممارسة الأعمال، كما يختص المركز بالتعاون مع أفراد المجتمع في إنشاء وإدارة المشاريع الريادية، وبناء ودعم قدرات الرياديين عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، إضافة إلى مساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق.

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