باشطبجي: على الليبيين البحث بأنفسهم عن حلول اندماجية

جدد المكلّف بتسيير وزارة الخارجية التونسية، صبري باشطبجي، تأكيده على موقف بلاده الداعي إلى الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية، ونبذ الحل العسكري، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية وفق مسار اندماجي ليبي- ليبي، بهدف إحلال الأمن والاستقرار للبلاد.

وقال باشطبجي، على هامش مشاركته في اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا عُـقد بروما، “من المفيد ترك الليبيين يبحثون بأنفسهم عن حلول اندماجية فيما بينهم”، داعيا إلى الانخراط في الجهد الدولي لتسوية سياسية للأزمة.

وأشار باشطبجي إلى مؤتمر برلين حول ليبيا، قائلاً، ”إن هناك جهدًا دوليًّا للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا، وأن تونس كأغلب دول الجوار تسعى في هذا الاتجاه”، مشددا على ضرورة ترك الليبيين يبحثون بأنفسهم عن حلول اندماجية، وتقليص التدخل الخارجي.

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