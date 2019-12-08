الجروشي: الطيار عامر الجقم موجود في مكان آمن والمشير يشرف على سلامته شخصيا

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس أركان السلاح الجوي بالقوات المسلحة الفريق صقر الجروشي، أن لواء طيار بالقوات المسلحة عامر الجقم موجود في مكان آمن بحسب ما أفاد أعيان مدينة الزاوية.

وقال الجروشي في تصريحاته لأذاعة المرج المحلية، إن القائد العام خليفة حفتر يشرف شخصيا على سلامة حياة الطيار الجقم، منوها إلى أنه قد أجرى خلال هذين اليومين اتصالات عدة بشأن الجقم وخاصة بعد زيارة وفد من أعيان وحكماء الزاوية لحفتر في وقت سابق، وفق قوله.

وأضاف الجروشي، أن رفاق الطيار عامر الجقم على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر التي صدرت بنقل كافة طائرات السلاح الجو إلى قاعدة الوطية الجوية وتزويدها بكافة الذخائر، مؤكدا أن جميع مقرات المليشيات المارقة في الزاوية ستكون هدفا مشروعا لطائراتهم وأن الرد سيكون قاسيا.

وحذر رئيس أركان السلاح الجوي بالقوات المسلحة، من مغبة إقدام المليشيات الإرهابية من التعرض للواء عامر الجقم بسوء، مثنيا على ابن الجقم لشجاعته وتماسكه وذلك عندما التقى به اليوم، مشيرا إلى أن أسرة عامر الجقم سيلتقون بحفتر غدا.

وكانت قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت السبت، إسقاط طائرة مقاتلة من طراز “ميغ 23” تابعة لسلاح الجو بالجيش الوطني، واحتجاز قائدها اللواء طيار عامر الجقم العرفي في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24