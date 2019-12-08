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عماري يبحث تفعيل المشاريع التعليمية المتوقفة

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، اليوم الأحد، مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات الفنية والإدارية لمشاريع التعليم العام الذي يعتزم الجهاز تفعيلها خلال العام الحالي، وعددها 48 مشروع متوقف.

وأوضح تاكيتة، أن الجهاز أنهى المقايسات اللازمة والتفاوض مع المقاولين وابرام المحاضر اللازمة بالخصوص، وفي انتظار تسييل المبالغ للجهاز بعد تفويضه بها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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