عماري يبحث تفعيل المشاريع التعليمية المتوقفة

التقى وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، اليوم الأحد، مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات الفنية والإدارية لمشاريع التعليم العام الذي يعتزم الجهاز تفعيلها خلال العام الحالي، وعددها 48 مشروع متوقف.

وأوضح تاكيتة، أن الجهاز أنهى المقايسات اللازمة والتفاوض مع المقاولين وابرام المحاضر اللازمة بالخصوص، وفي انتظار تسييل المبالغ للجهاز بعد تفويضه بها.

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