اخبار ليبيا الان

مؤكدا أنه بصحة جيدة.. رئيس أركان القوات الجوية يحذر من المساس بالطيار عامر الجقم

تم النشر منذُ 54 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

حذر رئيس أركان القوات الجوية بالقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق صقر الجروشي من المساس باللواء طيار عامر الجقم، الذي سقطت طائرته في مدينة الزاوية غرب طرابلس، والقبض عليه من قبل أفراد “فرقة الإسناد الأولى” التابعة لمديرية أمن الزاوية.

وقال الفريق صقر الجروشي، في مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة المرج المحلية، اليوم الأحد، أن الجماعات الإرهابية في الزاوية ستكون هدفا لطائرات سلاح الجو وأن الرد سيكون قاسيا.

وأضاف الجروشي “إن رفاق الطيار عامر الجقم على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر ولأخذ حقه”، مشيرا إلى أن العمليات ستكون مركزة على المليشيات.

وأكد الجروشي إلى أن اللواء طيار عامر الجقم بصحة جيدة وهو في مكان آمن، مشيرا إلى أن جميع الطائرات سيتم نقلها إلى قاعدة الوطية الجوية.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – مداخلة رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي حول اللواء طيار عامر الجقم عبر إذاعة #المرج.

#العنوان #ليبيا #طرابلس -مداخلة رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي حول اللواء طيار عامر الجقم عبر إذاعة #المرج المحلية.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Sunday, December 8, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك