مؤكدا أنه بصحة جيدة.. رئيس أركان القوات الجوية يحذر من المساس بالطيار عامر الجقم

طرابلس-العنوان

حذر رئيس أركان القوات الجوية بالقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق صقر الجروشي من المساس باللواء طيار عامر الجقم، الذي سقطت طائرته في مدينة الزاوية غرب طرابلس، والقبض عليه من قبل أفراد “فرقة الإسناد الأولى” التابعة لمديرية أمن الزاوية.

وقال الفريق صقر الجروشي، في مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة المرج المحلية، اليوم الأحد، أن الجماعات الإرهابية في الزاوية ستكون هدفا لطائرات سلاح الجو وأن الرد سيكون قاسيا.

وأضاف الجروشي “إن رفاق الطيار عامر الجقم على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر ولأخذ حقه”، مشيرا إلى أن العمليات ستكون مركزة على المليشيات.

وأكد الجروشي إلى أن اللواء طيار عامر الجقم بصحة جيدة وهو في مكان آمن، مشيرا إلى أن جميع الطائرات سيتم نقلها إلى قاعدة الوطية الجوية.