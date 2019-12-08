المبعوث الأممي: ست نقاط سيتم بحثها خلال مؤتمر برلين حول ليبيا

روما-العنوان

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم الأحد، على وضع ست نقاط والاتفاق عليها للبحث خلال مؤتمر برلين حول ليبيا.

وفي تصريحات خص بها وكالة سبوتنيك الروسية قال سلامة أن “هناك ست نقاط وضعت، اتفق عليها الموجودون وهي: النقطة الأولى هي مسألة وقف إطلاق النار، والثانية هي مسألة تطبيق حظر التسلح وتدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا، والثالثة هي العودة إلى التفاوض الليبي- الليبي حول الحل السياسي، وأمل أن أبدأ فيه بجنيف فورا بعد اجتماع برلين”.

وأضاف سلامة على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما أن “النقطة الرابعة تتعلق بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الضرورية، والخامسة هي الترتيبات الأمنية لطرابلس وضواحيها، والأخيرة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وضرورة محاكمة مجرمي الحرب”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد في السابق أن المؤتمر الذي يتم الإعداد له في برلين سيكون مناسبة فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا.