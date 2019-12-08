الخراز لـ”218″: خطر الإرهاب قائم بالمدن المُحررة

قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، الرائد طارق الخراز، إن الوزارة خلال المدة الماضية عكفت على تنفيذ عدة مشاريع أمنية وخطط من شأنها ضمان الأمن ورفع منسوبه في المناطق الخاضعة لسيطرة “المؤقتة”.

وأضاف الخراز، في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأحد، أن وزارة الداخلية تضع في حسبانها تجهيز مديريات الأمن في المنطقة الغربية، وتعي تماماً أن عليها التناغم مع المسار العسكري عبر تأمين المناطق التي قام الجيش الوطني بالدخول إليها، سواءً في المنطقة الجنوبية أو الغربية.

وحول تغييب عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، أوضح الخراز أن القضية ما تزال مُقيّدة ضد مجهول، هي وعدة قضايا أخرى، وأن “الداخلية” لم تتوصل إلى نتائج جديدة وما تزال تعكف على متابعة القضية للوصول إلى ملابساتها وكشف خفاياها.

وأشار الخراز إلى أن التهديدات الإرهابية ما تزال قائمة داخل المدن التي حررها الجيش الوطني لكن الداخلية تعي تماماً الأخطار المحدقة وهي قادرة على مواجهتها.

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