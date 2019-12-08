المؤقتة تبحث آخر الترتيبات التي وُضعت لمديريات أمن المنطقة الغربية

قرنادة-العنوان

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، آخر الترتيبات التي وضعتها الداخلية لعمل مديريات أمن المنطقة الغربية وأوضاعها الراهنة.

وبحسب بيان للحكومة، يهدف الاجتماع عقده الثني مع بوشناف في مقر الحكومة بـمنطقة قرنادة، اليوم الأحد، إلى الوقوف على سير عمل وزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة التدريب الموضوعة من قبل وزارة الداخلية ومراحل تنفيذها، كما أطلَع بوشناف رئيس الوزراء على سير الدورة التدريبية المنعقدة بالمعهد العالي للضباط، ودورة ضباط التحقيق التي تهدف للارتقاء بأعمال الاستدلال في المراكز وكافة الأقسام الأمنية.