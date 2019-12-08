بلدية بني وليد تشرع في رصف طريق الدفاع المدني

بدأت الشركة المشرفة على مشروع طريق الدفاع المدني بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، في تنفيذ أعمال رصف الطريق بمادة الإسفلت عقب انتهاء أعمال التعبيد والتهيئة التي انطلقت خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن الشركة المشرفة على المشروع بدأت اليوم في تنفيذ أول مفترق طرق وستستكمل عملية التعبيد خلال اليومين القادمين.

وذكر الساعدي أن أعمال الصيانة التي أطلقها المجلس تأتي في ظل المساعي التي تقوم بها البلدية لحلحلة المختنقات المرورية وصيانة عدة وصلات وطرق مهمة داخل البلدية.

يشار إلى أن المجلس البلدي بني وليد تعاقد خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات المحلية من أجل تعبيد مجموعة من الطرق داخل المدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا