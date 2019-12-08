وزارة الصحة بالمؤقتة تطالب بعدم استجلاب أطباء أجانب إلا بموافقتها

طالب وزير الصحة سعد عقوب، مديري شركات الخدمات الطبية وأصحاب المصحات والعيادات الخاصة ومن في حكمها، بعدم استجلاب أطباء زوار أجانب أو عرب من خارج ليبيا دون أخذ الموافقة من وزارة الصحة.

وأوضح عقوب في كتاب وجهه بالخصوص أن هذه الخطوة جاءت للتأكد من مؤهلاتهم العلمية، وإتمام الإجراءات الخاصة بهم ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، مشددا على أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عمل القطاع الصحي الخاص، وداعيا الجميع إلى التجاوب مع إدارة القطاع الخاص بالوزارة والمكاتب التابعة لها بالبلديات لتطبيقه.

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