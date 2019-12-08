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“الصحة العالمية” تُعيد تنشيط مجال التمريض في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إعادة تنشيط خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال ورشة عمل لبناء قدرات 58 ممرضة من جنوب وشرق وغرب البلاد بدعم من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة.

وذكرت المنظمة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنه تم توفير فرصة للممرضات لتعزيز مهاراتهن في مجالات الرعاية الصحية العائلية، والأخلاق، والاتصالات، وتعزيز الصحة، والمناطق السريرية مثل الرعاية الأولية، والإنعاش الرئوي.

ولفتت إلى أنها قامت أيضا بدعم حلقة عمل لتدريب المدربين من أجل القوة العاملة التمريض في مجال الرعاية الصحية الأولية في نوفمبر الماضي، معتبرة أن التمريض هو العمود الفقري لنظام الرعاية الصحية الأولية؛ والاستثمار فيه يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد وتساعد على إنقاذ الأرواح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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