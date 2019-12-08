“الحصبة” تستنفر “مكافحة الأمراض” في ليبيا

ذكرت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها قامت بتنفيذ “حملات تحصينية” على خلفية ظهور حالات محددة من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في ليبيا.

وقالت إدارة الرصد، وفق ما نشر المركز بصفحته في “فيسبوك”، الأحد، أن حملات التحصين التي قامت بها شملت حي النصر بمنطقة الغيران بمصراتة، ومرحبا بوادي عتبة، خلال سبتمبر الماضي.

وأوضحت الإدارة في تقرير عن برنامج القضاء على مرض الحصبة، أن الحملة استهدفت 6873 طفلا في مرحبا بوادي عتبة، بينما تم تحصين 67 طفلا في حي النصر بمصراتة.

وبين التقرير أنه تم رصد 63 حالة اشتباه بمرضي الحصبة والحصبة الألمانية في أكتوبر 2019، بينما تم التأكد من 12 حالة حصبة، و8 حالات حصبة ألمانية، في حين تم رصد 5 حالات مزدوجة مؤكدة.

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