بن عثمان: نريد أن تكبر الحرب لاستكمال مشروع فبراير بقوة السلاح

قال الباحث السياسي نعمان بن عثمان، إن الحرب في طرابلس قد كبرت و دخلوا عليها الكبار، و أصبحت نسخة من صراعات الحرب الباردة بفضل الله، بحسب قوله.

وفي تغريدة له، السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، تابع بن عثمان: “هذا ما كنا نبحث عنه حتى يتم تصحيح الأوضاع جذرياً و استكمال مشروع ثورة فبراير بقوة السلاح”

وأكمل: “‏نصيحة للأشقاء في جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية و دولة الأمارات، اطلعوا منها الحرب في ليبيا ، لأنها كبرت و دخلوا عليها الكبار”

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