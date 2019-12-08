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بن عثمان: نريد أن تكبر الحرب لاستكمال مشروع فبراير بقوة السلاح

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 قال الباحث السياسي نعمان بن عثمان، إن الحرب في طرابلس قد كبرت و دخلوا عليها الكبار، و أصبحت نسخة من صراعات الحرب الباردة بفضل الله،  بحسب قوله.  

وفي تغريدة له، السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، تابع بن عثمان: “هذا ما كنا نبحث عنه حتى يتم تصحيح الأوضاع جذرياً و استكمال مشروع ثورة فبراير بقوة السلاح”

 وأكمل: “‏نصيحة للأشقاء في جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية و دولة الأمارات، اطلعوا منها الحرب في ليبيا ، لأنها كبرت و دخلوا عليها الكبار”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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