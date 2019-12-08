اهتمام أكبر بالمواقع الأثرية في نالوت

استحدث جهاز إدارة المدن التاريخية مكتبا له في بلدية نالوت يتولى أعمال الحصر والحماية للمواقع الأثرية بالمدينة.

وجاء المكتب المستحدث، حسب الجهاز، عقب اجتماع عقده عميد بلدية نالوت مع جهاز إدارة المدن التاريخية، حيث سيتولى المكتب القيام بأعمال الحصر للمباني التاريخية والاهتمام بها.

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة شؤون العقارات والاستثمار، ومدير الإدارة الفنية ورئيس قسم المشروعات عن الجهاز، ومدير مكتب آثار نالوت، وعدد من المهتمين والمختصين بهذا الشأن.

وقام الحضور بعد الانتهاء من الاجتماع، بزيارة ميدانية إلى المدينة الأثرية والأماكن السياحية في مدينة نالوت.

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