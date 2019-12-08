“خطوة” لتحسين البنية التحتية في بني وليد

انطلقت أعمال رصف تقاطع الدفاع المدني المعروف بتقاطع شارع الفحم، في مدينة بني وليد، حسب المواصفات المتفق عليها بين المجلس البلدي للمدينة، بصفته مشرفا على المشروع، وشركة “الدليل للتطوير للمقاولات”، المنفذة للمشروع.

ووصلت نسبة الإنجاز منذ بدء العمل إلى 65 في المئة، حسب إفادة الشركة المنفذة، وذلك بعد تجهيز الطريق ومد الأسفلت.

وتأتي هذه الصيانة ضمن خطة البلدية المتبعة لتحسين البنية التحتية ومعالجة الاختناقات بالطرق الرئيسية داخل المدينة.

ويعتبر تقاطع الدفاع المدني من أهم الطرق في بني وليد، حيث يربط المدخل الجنوبي بوسط المدينة.

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