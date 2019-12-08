“تحرّك أمني” في جالو يُحبط عملية تهريب وقود

داهمت مديرية أمن الواحات جالو، إحدى المزارع الواقعة على طريق جالو الكفرة، ضبطت فيها عددا من الشاحنات معدة لتهريب الوقود إلى دول أفريقية.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط أكثر من 100 ألف لتر من البنزين، و12 شاحنة لنقل الوقود، فيما تم كشف تورط عناصر من جنسيات غير ليبية في هذه العملية لتكوين تشكيل عصابي بتواطؤ من أحد أبناء المدينة.

وجاء ضبط هذه العملية نتيجة لتضافر جهود رجال قسم البحث الجنائي، وقسم شرطة النجدة والانضباط بمديرية أمن الواحات.

وأشار القائمون على الأجهزة الأمنية في المدينة إلى أن جهود رجال الأمن لا تكتمل إلا بتعاون المواطنين، مطالبين الأهالي بضرورة التبليغ عن الظواهر الهدامة والسلبية في محيطهم للجهات ذات العلاقة للحد من الجريمة المنظمة والمساعدة في استتباب الأمن.

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