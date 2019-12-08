قوة عسكرية مشتركة جديدة بالزاوية تتوعد الجيش الوطني

أخبار ليبيا24

أعلن في الزاوية يوم السبت عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لحماية مدن الساحل والجبل الغربي من أي اعتداء متوقع لما وصف بـ “مليشيات حفتر”.

وأكد عمداء البلديات والأعيان والحكماء والمجالس العسكرية والغرف الأمنية التابعة لحكومة الوفاق في تلك المنطقة، في بيان مسجل تلاه ناطق عسكري، أن القوة المشتركة ستكون نواة دفاع وتأمني المنطقة بالكاملة.

وأكد البيان، أن الرد سيكون قاسيا من كافة قوات المنطقة الغربية، على أي اعتداء يطال مدنها، كما شدد على أن القوة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة أمن المنطقة وخاصة “مليشيات الكرامة”، على حد وصف البيان.

وطالب البيان، بإحالة كشوفات بأسماء “المتورطين” من قادة وأفراد تابعين لـ “قوات حفتر” بتلك المنطقة إلى النائب العام.

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