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قوة عسكرية مشتركة جديدة بالزاوية تتوعد الجيش الوطني

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن في الزاوية يوم السبت عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لحماية مدن الساحل والجبل الغربي من أي اعتداء متوقع لما وصف بـ “مليشيات حفتر”.

وأكد عمداء البلديات والأعيان والحكماء والمجالس العسكرية والغرف الأمنية التابعة لحكومة الوفاق في تلك المنطقة، في بيان مسجل تلاه ناطق عسكري، أن القوة المشتركة ستكون نواة دفاع وتأمني المنطقة بالكاملة.

وأكد البيان، أن الرد سيكون قاسيا من كافة قوات المنطقة الغربية، على أي اعتداء يطال مدنها، كما شدد على أن القوة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة أمن المنطقة وخاصة “مليشيات الكرامة”، على حد وصف البيان.

وطالب البيان، بإحالة كشوفات بأسماء “المتورطين” من قادة وأفراد تابعين لـ “قوات حفتر” بتلك المنطقة إلى النائب العام.

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  • جعجعة فارغة وقت ما يقبلوا اسود الجيش الوطنى سيفروا كالجرذان كم فروا من درنة وبنغازى الجنوب فمن يستقوى باردوغان عريان اما الجيش الوطنى فيستقى بعدالله بالشعب الليبى وهذا سبب الانتصارت فى كل المحاور ومصيركم السحق والدعك اتفوووو ه

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  • بتسموا دستة الصراصير هذه قوة عسكرية واضح من اشكالهم المعفنة انهم متخلفون عقليا

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