القبض على عصابة لتهريب الوقود بجالو

أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جالو، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي يدير عمليات التهريب بشكل غير شرعي بينهم ليبي وعدد من الأفارقة، وذلك بعد مداهمة وكرٍ لتهريب الوقود.

وقال، مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن جالو، إن قوة على رأسها مدير الأمن المقدم خالد العبار، وبرفقته المساعد للشؤون الأمنية وضباط وضباط صف وأفراد جميع أقسام مديرية أمن جالو (الواحات) وعلى رأسها قسم البحث الجنائي تمكنت من مداهمة مزرعة استخدمت وكرا لتخزين وتهريب الوقود بكميات هائلة.

وأوضح، أن هذه العملية الأمنية، التي تعد الأولى من نوعها داخل نطاق المديرية، أسفرت عن ضبط وكرٍ لتعبئة وتهريب الوقود بكميات كبيرة في مزرعة مستغلة من قبل ليبي من جالو.

وأفاد، أن المتهم جعل من المزرعة مستودعًا لتعبئة الوقود مقابل عمولة تبلغ ألف دينار على السبارة الواحدة.

وأكد، أنه تم فتح محضر بالواقعة وأخذ إذن من النيابة العامة الدخول وضبط كل من في المزرعة، مشيرًا إلى أن عددهم نحو 20 عاملًا وكان واجبهم الحراسة وحماية الشاحنات والمعدات التي تستعمل في التهريب والتزود بالوقود.

وأشار مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن جالو، إلى أنه تم ضبط 14 شاحنة معدة للتهريب، كما نقل عدد من السائقين للحجز القانوني لاستكمال التحقيق استدلالا. وتقدّر كمية الوقود المضبوطة بحوالي 160 ألف لتر من وقود البنزين والديزل.

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