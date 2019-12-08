الدعم المركزي بطرابلس يعلن “حالة النفير”

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إن مدير الإدارة العامة للدعم المركزي أصدر تعليمات برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب الأمني، وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي.

وأضافت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إنه وتنفيذا لهذه التعليمات أقيم الأحد جمع لكافة منتسبي قوة التدخل السريع من ضباط وضباط صف وأفراد، وذلك تنفيذا لتعليمات الصادرة بشأن “حالة النفير” ورفع درجات الاستعداد والحس الأمني، والانضباط والضبط والربط بين جميع منتسبي القوة، وأداء المهام الأمنية المكلفين بها على أكمل، لفرض السيطرة الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

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