بعيو يشيد بتصرف باشاغا حيال واقعة التنكيل بـ قجم

أشاد الكاتب الصحفي محمد بعيو، بقرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وتوظيف الوزارة في هذه الأفعال وإهانة المحتجزين والأسرى، على خلفية ما تم تداوله من صور تظهر انتهاكات بحق الطيار بالقوات الجوية بالجيش الليبي عامر قجم.

وفي تغريدة لـ “بعيو” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل”تويتر”‏، مساء الأحد، قال بعيو: “فتحي بـاشاغـا..مفوض داخلية الوفاق، قولوا فيه ما شئتم، فكل إنسان حر في رأيه، لكن رأيي أنه ، رغم أنني على خلاف معه، لكن هذا لا يمنعني من قول كلمة حق في حقه..هذا التصرف المسؤول ضد التصرفات غير المسؤولة يستحق الإشادة والاحترام”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا