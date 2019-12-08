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بعيو يشيد بتصرف باشاغا حيال واقعة التنكيل بـ قجم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أشاد الكاتب الصحفي محمد بعيو، بقرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وتوظيف الوزارة في هذه الأفعال وإهانة المحتجزين والأسرى، على خلفية ما تم تداوله من صور تظهر انتهاكات بحق الطيار بالقوات الجوية بالجيش الليبي عامر قجم.

وفي تغريدة لـ “بعيو” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل”تويتر”‏، مساء الأحد، قال بعيو: “فتحي بـاشاغـا..مفوض داخلية الوفاق، قولوا فيه ما شئتم، فكل إنسان حر في رأيه، لكن رأيي أنه ، رغم أنني على خلاف معه، لكن هذا لا يمنعني من قول كلمة حق في حقه..هذا التصرف المسؤول ضد التصرفات غير المسؤولة يستحق الإشادة والاحترام”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • عندما اسر الجيش الوطنى الطيار المرتزق الذى كان يقود طائرة للمليشيات راينا كيفيه المعاملة وتم علاجه رغم انه لم يكن احد يعرف انه امربكانى وراينا ايضا افراج الجيش الوطنى على اسرى مراسلين لقناة الاخوان ليبيا الاحرار رغم موقفها العدائى من الجيش اما مليشيات ما يسمى الوفاق المجرمة فرايناها تعذب اسرى ليبين وتقتل من قبل ايضا اسرى اخرين ولن يفلتوا من العقاب بعد التحرير وعودة سيادة القانون اما عن الاشادة بباشاغا فليست فى محلها فهى هجص فلماذا يترك فى وزارة الداخلية مجرمين مطلوبين دوليا ولن يغفر له الشعب الليبى جربمة قتل اسرى الشرطة الجرحى فى غريان

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