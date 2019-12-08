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وزير الدفاع التركي: الاتفاقية لا تشكل تعديا على حقوق الدول الأخرى

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده وحكومة الوفاق الليبية حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط “لا تشكل تهديدا ولا تعديا على حقوق الدول الأخرى”، وفقا لوكالة الأناضول.

جاء ذلك خلال زيارته، الأحد، مركز عمليات قيادة القوات البرية في أنقرة، مؤكدا التزام تركيا بما تنص عليه التفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة حول عمليتها العسكرية شمال سوريا.

وكان قد شدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس على أن المذكرة الخاصة بترسيم الحدود البحرية، والمبرمة مؤخرا بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، جاءت نتيجة لـ”ابتزاز” أنقرة، واصفا المذكرة بأنها “فارغة المضمون”، قائلا إن إبرامها جاء بهدف ممارسة الضغط على اليونان.وفقا لـ “آر تي”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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