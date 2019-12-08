بعد ساعات من مطالبة باشاآغا بالإستغناء عن قادتها .. كتيبة الفار تعلن ضبط أسلحة ” خلية عسكرية إرهابية “

ليبيا – بعد ساعات من قرار وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا من خلال مراسلته لمديرية أمن الزاوية بشأن إزاحة قادة ” الفرقة الأولى – إسناد ” التي يقودها المطلوب محمد بحرون الملقب ” الفار ” ، أعلنت الفرقة عن ضبط اسلحة قالت أنها تخص ما أسمتها ” خلية إرهابية ” .

وقالت الفرقة عبر صفحتها على فيسبوك أنه : ” وبعد إشارة هاتفية من احد الرجال الغيورين وردت معلومات الي فرقة الاسناد الأمني الاولى بوجود مجموعات تابعة الي عملية الكرامه تفيد بانهم بصدد نقل السلاح من منطقه غرب العاصمة طرابلس ” .

وأضافت ” فرقة الفار المطلوب للنائب العام ” بأنها وعلى الفور كلفت اعضاء التحري بالفرقه لتتبع أعضاء المجموعات وبعد وضع ما أسمته ” كمين محكم ” تم ضبط كمية من السلاح التي كانت في صدد وصولها الي ما وصفتها بـ ” الخليه الإرهابية ” .

وقالت الفرقة أيضًا أن هذه المجموعة المزعومة كانت مكلفة بزعزعة الامن والاستقرار داخل العاصمة الحبيبة ولكنها ورغم ذلك عادت وزعمت أنها ضبطت واحدة من المركبات من اصل أربعة منتمية لـ “المجموعة الإرهابية ” .

وإشارت إلى أن العمل لازال جارياً لضبط بقية من ىصفتهم بـ ” العصابة ” وقالت أن كل البنادق والرشاشات جديدة ولم تستعمل من قبل .

وشكك العديد من المعلقين على الخبر في صحته وقد أعاد للإذهان ماكانت تقوم به ” قوات الدروع ” في بنغازي عندما كانت توصف بالإرهاب والإغتيالات أو عندما يُقال قادتها من مناصبهم فتخرج في بيانات وصور زاعمة أنها حققت منجز أو ضبطت ممنوعات وأن إقالة هذا القائد او ذاك هدفه عرقلة جهودها الأمنية .

المرصد – متابعات

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