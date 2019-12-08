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قنونو : “الطيار الأسير” مطلوب للعدالة وصادر ضده أمر قبض

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد قنونو، عن الإيجاز الصحفي للضربات العسكرية، لعملية بركان الغضب، اليوم الأحد، ضمن العمليات العسكرية في طرابلس.

قنونو ذكر في إيجازه الصحفي، الذي نشرته عملية “بركان الغضب”، أن قوات الوفاق أنجزت مهامًا تكتيكية في أغلب المحاور على مدار اليوم وأمس، موضحًا أنها حققت كل المهام الموكلة إليها باحترافية عالية ودون خسائر.

وتابع أنه من نتائج المهام إسقاط طائرة حربية، لتكون الخامسة عشر في تعداد خسائر طيران سلاح الجو التابع لحفتر من مقدرات الشعب الليبي التي حولها المجرمون إلى أداة لقتلهم .

واستذكر الذكرى الثالثة لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي، مُستدركًا كلنا فخر بأننا كنا جزءًا من ملحمة البنيان المرصوص الخالدة، وأننا أول دولة وأول شعب يستأصل هذا التنظيم من أرضه، ونتأسف أنه لازال هناك من يهيئ الظروف لإعادته للحياة، لتحقيق مآرب رخيصة للأجنبي على حساب وطنه، كما إننا نذكر الغزاة متعددي الجنسية بأننا سنتعامل معهم كما تعاملنا مع داعش، وسنهزمهم شر هزيمة .

وتابع وصلتنا الأيام الماضية معلومات تفيد بأن القوات متعددة الجنسيات تخطط للدخول إلى طرابلس، وحددت لذلك يوم الجمعة السادس من ديسمبر الجاري، مسمية إياها “جمعة النصر”، فقد تعاملنا مع المعلومة بجدية، وتمكنت قواتنا باحترافية وبأقل مجهود عسكري من امتصاص الصدمة، واحتوت المسلحين في جيب صغير، قبل أن تشن هجومًا عكسيًا وتصعق الواهمين، فمثل هذه الهجمات الهزيلة أقل من أن تجعلنا نؤخر صلاة الظهر”.

وأضاف قوات الوفاق “تعاملت منذ فجر الأمس مع أهداف مباشرة، ودفعت بتعزيزات وصلت إلى الجبهة لاستخدام بعض الأسلحة لأول مرة، فنجحت في الانتشار والمناورة ودقة التصويب، ودمرت قواتنا آليات للعدو المتسللة في محور صلاح الدين، وجعلتها مقبرة للغزاة .

وواصل الناطق باسم قوات الوفاق: “دفاعاتنا الجوية تعاملت مساء أمس مع طيران حفتر، أثناء قصفه لأحياء طرابلس، وأسقطتها، وستحرص على أن يمثل قتلة أطفال الفرناج والسواني وصلاح الدين وأم الأرانب وغيرها، أمام القضاء ليقول فيهم كلمته، موضحًا أن الطائرة كانت من طراز ميج 23، وأنه قفز منها مطلوب للعدالة سبق وأن صدر فيه أمر قبض من المدعي العام العسكري، حسب قوله.

واختتم: “لا زالت القوات متعددة الجنسية تحاول أن تجد طريقها إلى طرابلس، لكنها لن تدخلها إلا في التوابيت أو مكبلة الأيادي، والأيام بيننا، ونطمئن أبناء الشعب الليبي كافة بأننا لازلنا على العهد، ولن نتهاون في حمايتهم وحماية أرضنا وإنا بعون الله لقادرون .

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  • افطنوا ياناس
    معلومات هامة
    إحـــذروا هذا الشخص ( أحمد علي مصباح الدردفي )
    قصير القامة , طوله : اقل من متر وربع تقريباً , لديه لحية متوسطة واسمر البشرة بكثرة , يلبس في نظارات شمسية
    مقيم بشارع ميزران بالتحديد :
    الدور الثالث في عمارة بيضاء مكانها في موقف سيارات مصرف الادخار .
    لديه شركة محاماة باسم ( شركة ديوان العدالة ) ويقوم بتأجير العقارات للناس
    سجين سابق في سجن الكويفية ببنغازي لمدة 3 سنوات في قضايا جنائية مختلفة

    القضايا التي سجن من أجلها وأعترف بها :
    تزوير أرقام وطنية لأشخاص أجانب بالتحديد تـشـاديـيــن .
    سرقة مبالغ مالية ضخمة من أشخاص معروفين بالتحديد من جيرانه في بنغازي وهذا السبب هـروبـه من بنغازي من مدة 5 سنوات بعد ان فـرا يعني هـرب من سجن الكويفية بمساعدة احد الحراس ومنها اقام في شارع ميزران طرابلس في العنوان المذكور .
    لديه توكيلات خاصة مزورة باسمه على حسابات مصرفية تتبع أشخاص والتي سحب منها مبالغ
    كما يملك أختام محرر عقود مزورة .
    المجني قام بتأسيس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة منارة بنغازي للمهجرين والنازحين بزعمة مساعدة العائلات النازحة وهذا الامر غير صحيح لا يساعد في العائلات ولا حتى الأيتام والأرامل

    بل يأخذ في نسخ من الأوضاع العائلية والأرقام الوطنية و صور من كتيب العائلة من الناس بدون علمهم ويذهب بهذه المستندات لـلـجـان النازحين سواء في طرابلس المركز او المجلس المحلي المنصورة والهلال الأحمر و مقر توزيع مساعدات الامم المتحدة المعروف في منطقة السراج عند جمعية ايادي الخير .

    وذلك لاخذ واستلام المساعدات العينية او المادية لهذه الاسر بدون علم هذه الأسر وأصحابها . ايضا يستلم في السلع التموينية او اي مساعدات تأتي بأسماء هذه العائلات وهي تكون في الاساس للاسر ويقوم ببيعها بالاضافة الي الادوية وغيرها من الاغطية والمساعدات الاخرى الخاصة بالنازحين ولم يعطي اي اسرة واحدة اي شي .
    فنرجوا من الجميع عدم التعامل معه بأي طريقة من الطرق فهذا الشخص معروف في بنغازي بانه نصاب ومحتال وخاصة في شارعه بالتحديد في شارع الذهب ببنغازي فرا هارب من سجن الكويفية بنغازي في شهر 1 / 2014 لان النيابة والجيران يلاحقونه ومرفوع ضده عدة قضايا جنائية قانونية ومذكرات قانونية من النيابة العامة بنغازي .
    هذه أرقام هواتفه الشخصية : 0923167885 ـ 0925109802 ـ 0922796616
    0916807894 ـ 0915109802 ـ 0915109805
    يفتح في بعض منها ويغلق في الأخر حتى لا يتابعه أحــد .

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