مركز السكري بمدينة سبها يصدر كُتيّب “دليلك للتعايش مع السكري”

أصدر مركز السكري والغدد الصماء بمدينة سبها كُتيّب “دليلك للتعايش مع السكري”، من إعداد فريق العمل بالمركز، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويتضمن فهرس الكتيب، نبدة عن المركز للعام 2019، وتعريف بمرض السكري: سكري الاطفال وسكري الحمل، ومضاعفات مرض السكري، القدم السكري، أدوية السكري.

ويحتوي الكتيب، على إرشادات لمرضى السكري، ونصائح غدائية لمرضى السكري.

وثمّنت إدارة المركز، لجهود فريق العمل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على إصدراهم الكيتب.

وأشار مختبر مركز السكري، إنه متواصل في تقديم خدماته، على مدار الأسبوع، من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 لمرضى السكري، وأن السحب يتم من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:00، واستلام نتائج التحليل من الساعة 11:00 إلى 1:30.

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