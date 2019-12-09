قاعدة الوطية الجوية: سنتوقف عن نشر أي معلومات حول عملياتنا

أعربت قاعدة الوطية الجوية، عن تأسفها بعد إيقاف نشر المعلومات عن العمليات الجوية، بعد الأوامر التي أصدرتها، ﻏﺮﻓﺔ عمليات القوات الجوية بقاعدة الوطية.

وتأتي أوامر غرفة عمليات القوات الجوية بالقاعدة، بعد يوم على أسر اللواء عامر الجقم العرفي، في مدينة الزاوية على أيدي المجموعات المسلحة.

وأشارت القاعدة بعد إعلان أسر اللواء عامر الجقم، إن عملياتها الجوية على مواقع المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، لن تتوقف.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، بيانا أوضحت فيه، إنها ستعمل على فتح تحقيق، بسبب المسلحين الذين نسبوا أنفسهم للوزارة، في الزاوية، ونشروا صورا للواء الأسير، أثارت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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