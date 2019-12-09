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داخلية الوفاق تطمئن المواطنين: أجهزتنا تعمل بشكل اعتيادي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نوّهت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن كافة الأجهزة الأمنية التابعة لها، تؤدي أعمالها على أكمل وجه، وأن “رفع أقصي درجات الاستعداد والتاهب الأمني بين منتسبي قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي”، تأتي ضمن الخطة الأمنية الموضوعة،  للمحافظة على أمن العاصمة.

وطمأنت الوزارة، المواطنين، بأن كافة الأجهزة الأمنية تعمل بشكل اعتيادي، خدمة للوطن والمواطن.

وأشار وزارة الداخلية، إن التعليمات الصادرة عن مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، حول رفع أقصي درجات الاستعداد والتاهب الأمني، تأتي ضمن الخطة الأمنية الصادرة عن قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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