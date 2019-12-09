طرابلس تنظم ندوة حوارية عن حماية الأطقم الطبية أثناء الحروب

نظم الهلال الأحمر الليبي، بالتعاون مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق، ندوة حوارية عن حماية الأطقم الطبية أثناء الحروب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، تحت شعار “فرسان العمل الإنساني والتطوعي”.

وشارك في الندوة الحوارية، مدير الهلال الأحمر الليبي بطرابلس، ورئيس قسم القطاع الخاص بوزارة الصحة ومنسق برنامج القانون الدولي الإنساني، ومركز الطب الميداني والدعم، وجهاز الإسعاف والطوارئ، والإسعاف الطائر، ومدير مستشفى طرابلس المركزي، ونقابة الأطباء، وعدداً من منتسبي الهلال الأحمر الليبي والمتطوعين بالمجال.

و تضمن برنامج الندوة، مجموعة عناوين وأوراق تحدثت عن حماية الأطقم الطبية، أثناء الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، إضافة للصعوبات التي تواجه الأطقم الطبية والطبية المساعدة بقسم الإسعاف والطوارئ.

وشهدت الندوة، حلقة نقاش ومداخلات من قبل الحضور، إضافة لتكريم أطباء القافلة الطبية الذين تم احتجازهم الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية