تعرّف على المسار الأزرق والأحمر لشركة السهم للنقل العام المساهمة

قدّمت شركة السهم للنقل العام المساهمة، نبذة عن المسار 13 “المسار الأزرق”، الذي يبلغ طول المسار 27 كم تقريباً ذهاباً وإياباً.

وأشارت الشركة، أن المسار يُرمز للخط برقم 13 ويبدأ من جزيرة دوران الفرناج، مروراً بمنطقة الظهرة وجسر الودان، إلى ميدان التحرير “جزيرة سوق الثلاثاء” و يعتبر من أكثر المسارات الحيوية، داخل مدينة طرابلس، حيث يربط المدينة بجامعة طرابلس.

وتابعت شركة السهم للنقل العام المساهمة، عبر صفحتها على الفيسبوك: “مرور المسار بعديد من المواقع المهمة مثل مبنى الشركة العامة للكهرباء – مركز الشرطة القضائية – مستشفى طرابلس الطبي – وزارة الزراعة – المؤسسة الوطنية للنفط – قصر الخلد – منطقة الظهرة – شركة الزويتينة – مجمع ذات العماد – برج طرابلس – كورنيش البحر – حديقة سوق الثلاثاء.”.

وفي وقت سابق، قدّمت الشركة، نبذة عن المسار الأول 21 “المسار الأحمر”، الذي يبلغ طول الخط 50 كم تقريباً ذهاباً وإياباً، حيث يعتبر من أطول المسارات.

وأوضحت شركة السهم للنقل العام المساهمة، إن المسار يبدأ من أمام المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء، مروراً بطريق الشط، إلى ميدان التحرير “جزيرة سوق الثلاثاء”.

وأضافت الشركة، إن المسار يعتبر الطريق الرابط بين منطقة تاجوراء وطرابلس، إضافة إلى مرور المسار بعديد من المناطق الحيوية داخل العاصمة طرابلس.

وشركة السهم للنقل العام المساهمة، هي إحدي الشركات الوطنية الليبية المتخصصة، في مجال النقل والمواصلات، التي تعمل على توفير النقل العام، بأسعار اقتصادية ومناسبة لجميع الأعمار وجميع الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأوضحت الشركة في التعريف بمهامها، أن مشاريعها تمتاز بأنها تقوم بدور فعال، في المساهمة بالحد من الآثار السلبية لاستخدام السيارات الخاصة، لما تسببه من عرقلة وازدحام حركة المرور على الطرق، وارتفاع نسبة الحوادث المرورية التي تؤدي إلى خسائر بشرية.

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