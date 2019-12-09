قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان يدخل الخدمة من جديد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، إن قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان التعليمي سيدخل الخدمة من جديد، بعد أن استكمال أعمال صيانته وتجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية وبسعة سريرية تبلغ 16سريرًا.

وأوضحت الوزارة، إن أعمال الصيانة، التي شملت لقسم العناية الفائقة بالمستشفى، تركيب منظومة كاميرات متطورة وتجديد شبكة الغازات الطبية وتركيب أرضيات، وأبواب طبية وأسقف معلقة، إضافة إلى صيانة دورات المياه بالكامل، وتجهيز القسم بأثاث طبي حديث.

وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، إن مستشفى غريان التعليمي، أحد المستشفيات التعليمية التي شملتها المرحلة الأولى من مشاريع الصيانة، التي انطلقت داخل أقسام حيوية بالمستشفيات الليبية، تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام محمد هيثم عيسى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية