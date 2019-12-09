اخبار ليبيا الان

أجدابيا تشرع في تنفيذ مشروع حديقة وميدان البلدية

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت شركة النظافة العامة في مدينة أجدابيا، في أعمال إزالة الركام والمخلفات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ حديقة وميدان البلدية.

وبدأت الشركة أعمالها، بحضور رئيس المجلس التسييري أجدابيا أمبارك المنفي وعضو المجلس جبريل أمبارك ومدير فرع الهلال الأحمر اجدابيا منصور عاطي.

ووجّه الهلال الأحمر أجدابيا، دعوة عامة للمواطنين والمهتمين كافة، لحضور ورشة عمل بالمركز الثقافي بالمدينة، اليوم الإثنين على تمام الساعة 11 صباحا، لمناقشة المقترحات التي يتم تقديمها بهذا الشان.

وفي وقت سابق، تم تشكيل لجنة برئاسة الهلال الأحمر أجدابيا وعضوية عدد من الشركات العامة في المدينة للإشراف على هذا المشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك