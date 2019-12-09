أجدابيا تشرع في تنفيذ مشروع حديقة وميدان البلدية

بدأت شركة النظافة العامة في مدينة أجدابيا، في أعمال إزالة الركام والمخلفات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ حديقة وميدان البلدية.

وبدأت الشركة أعمالها، بحضور رئيس المجلس التسييري أجدابيا أمبارك المنفي وعضو المجلس جبريل أمبارك ومدير فرع الهلال الأحمر اجدابيا منصور عاطي.

ووجّه الهلال الأحمر أجدابيا، دعوة عامة للمواطنين والمهتمين كافة، لحضور ورشة عمل بالمركز الثقافي بالمدينة، اليوم الإثنين على تمام الساعة 11 صباحا، لمناقشة المقترحات التي يتم تقديمها بهذا الشان.

وفي وقت سابق، تم تشكيل لجنة برئاسة الهلال الأحمر أجدابيا وعضوية عدد من الشركات العامة في المدينة للإشراف على هذا المشروع.

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