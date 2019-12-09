اللجنة التسييرية لتطوير حقل بحر السلام تعقد اجتماعها الرابع

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا، عن عقد الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لمشروع تطوير التركيبين البحريين(أ،ه) ومشروع منظومة ضغط الغاز بحقل بحر السلام وكذلك مشروع إستغلال الغاز بحقل البوري البحري، في مالطا.

وأوضحت الشركة، إن الاجتماع ضم كلاً من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المدراء التنفيذين لشركة إيني، ومن طرف شركة مليتة للنفط والغاز حضر رئيس لجنة الملاك والمدراء التنفيذيين للمشاريع المشتركة، وبعض مدراء ادارات الشركة، وعبر الدائرة المغلقة من طرابلس رئيس لجنة إدارة المشغل وعضو لجنة إدارة المشغل للعمليات.

وأشارت شركة مليتة للنفط والغاز، أن الاجتماع ناقش جميع مراحل سير هذه المشاريع، وأن الحاضرون أكدوا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع لصالح الدولة الليبية.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى جملة من النقاط الهامة، أكد فيها أن عنصر الزمن يعتبر أهم عامل لنجاح هذه المشاريع.

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