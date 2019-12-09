عمداء وأعيان بلديات المنطقة الغربية يرفضون المساس بأمن الزاوية

أكد عمداء وأعيان وحكماء بلديات المنطقة الغربية «رفضهم المساس بأمن الزاوية؛ لأنه مساس بأمن المنطقة الغربية كاملة؛ لما لها من أهمية اقتصادية، وللروابط الاجتماعية مع مدن الساحل والجبل وليبيا عامة».

جاء ذلك خلال اجتماع في بلدية الزاوية بدعوة من عميدها جمال عبدالناصر، والذي حضره أيضا ممثلون عن المجالس العسكرية في مناطق الساحل والجبل، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وقال عبدالناصر إن «الاختراقات التي تتعرض لها الزاوية لا يراد بها المدينة فقط، وإنما هي محاولة مبدئية للدخول إلى باقي المدن» في المنطقة الغربية.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، السبت الماضي، إسقاط «طائرة حربية نوع ميغ 23» كانت تحلق في سماء الزاوية، وأسر قائدها، ثم أكدت القيادة العامة فقدان الاتصال بالطائرة، واحتجاز قائدها اللواء الطيار عامر العرفي في المدينة.

توصيات الاجتماع

وفي نهاية الاجتماع، أكد الحاضرون أن «أمن المنطقة الغربية مرتبط جغرافيا واجتماعيا ومصلحيا»، داعين إلى «احترام كافة العهود والمواثيق التي أبرمت بين بلديات المنطقة الغربية».

وشددوا، في بيان، على أنهم «لن يسمحوا لأي عنصر بالمساس بأمن المنطقة، وبث الفرقة وشق النسيج الاجتماعي»، منوهين بأهمية «صد الهجوم على العاصمة، وتجريم كل من قاد وخطط ونفذ وساعد (فيه) بما في ذلك الدول الخارجية».

واستنكر البيان «صمت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة أمام الجرائم ضد الإنسانية جراء الاعتداء على طرابلس والمدن الأخرى»، مطالبين «النائب العام والمدعي العام العسكري، بفتح قضايا جنائية ضد من عبث بأمن البلاد، ويسهم في إشعال فتيل الحرب بالمنطقة الغربية».

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