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واصفًا إيها بالحرب الباردة .. بن عثمان : الحرب في طرابلس دخل عليها الكبار

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات
قال رئيس مركز “كويليام” للأبحاث نعمان بن عثمان ، إن الحرب في طرابلس قد كبرت و دخلوا عليها الكبار، وأصبحت نسخة من صراعات الحرب الباردة بفضل الله،  بحسب قوله. 

بن عثمان تابع – في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”-  هذا ما كنا نبحث عنه حتى يتم تصحيح الأوضاع جذرياً و استكمال مشروع ثورة فبراير بقوة السلاح”

 وأكمل: “‏نصيحة للأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات، اخرجوا من الحرب في ليبيا، لأنها كبرت ودخلوا عليها الكبار”.

 

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تعليق

  • نعم ان يا نعمان ان الحرب دخلها الكبار ولكن الكبار الذين يدعمهم ابناء الشعب الليبى والشعب العربى ان الكبار هم اسود الجيش الوطنى ولا مكان للصغار والخوان امثالك الذين باعوا انفسهم للشيطان وباعوا الاوطان بدراهم معدودة اتفووووه عليك

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