واصفًا إيها بالحرب الباردة .. بن عثمان : الحرب في طرابلس دخل عليها الكبار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مركز “كويليام” للأبحاث نعمان بن عثمان ، إن الحرب في طرابلس قد كبرت و دخلوا عليها الكبار، وأصبحت نسخة من صراعات الحرب الباردة بفضل الله، بحسب قوله.

بن عثمان تابع – في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”- هذا ما كنا نبحث عنه حتى يتم تصحيح الأوضاع جذرياً و استكمال مشروع ثورة فبراير بقوة السلاح”

وأكمل: “‏نصيحة للأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات، اخرجوا من الحرب في ليبيا، لأنها كبرت ودخلوا عليها الكبار”.

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