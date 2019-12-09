عميد بلدية صبراتة في جولة تفقدية للمدينة

قام عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني، أمس الأحد، بجولة تفقدية في المدينة شملت الطريق الساحلي الممتد من تقاطع الإشارة الضوئية إلى تقاطع مستشفى صبراتة التعليمي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الجولة شملت أيضا زيارة مصنع تعليب الأسماك بصبراتة، حيث تفقد البريشني خلالها كميات من التونة المخزنة، كما التقى هناك مع مدير مكتب الاصحاح البيئي عبد الناصر شوية، وأكد العميد خلال جولته على ضرورة تذليل كافة الصعوبات لنقل باقي الكمية المقرر إعدامها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة صحيا، قائلا “نحن مع الاستثمار وتطوير الحركة الاقتصادية بالبلدية ولكن نحن ضد التعدي على الحق العام”.

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