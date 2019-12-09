تركيا: اتفاقنا البحري مع ليبيا لا يستهدف دول الجوار

وزير الدفاع التركي: الاتفاق البحري مع ليبيا وُقِّع لحماية حقوق ليبيا وتركيا ولا يستهدف دول الجوار
وزير الدفاع التركي عن الاتفاقية مع ليبيا: على الجميع أن يدرك استحالة أي حل في المتوسط وجزيرة قبرص دون وجود تركي
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..الحل بسيط يوقع المستشار عقيلة صالح اتفتاق ترسيم حدود مع الرئيس اليونانى بصفته رئيس اعلى سلطة منتخبة فى البلاد وتعود اليه السلطة بعد سقوط الصخيرات ويحال الاتفاق لبرلمان طبرق ويصدق عليه ويرسل للامم المتحدة ايضا وهو اكثر واقعية لانه من سلطة شرعية فى البلدين وعلى حدود بحرية حقيقية تحت سيطرة كل طرف بينما الحدود التى وقع عليها السراج خارج سبطرته ووتبع الحكومة المؤقتة فعليا وسيعدى هذا الاتفاق دعابة اعلامية عالمية لحكومة مجلس النواب الشرعية قبل مؤتمر الغنكوش ببرلين وعلى المتضرر ان يشرب من البحر الابيض واذا لم يكفى يشرب من البحر الاسود واذا لم يكفى يشرب من بز موزه المسموم ويموت شهير
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