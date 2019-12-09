تركيا: اتفاقنا البحري مع ليبيا لا يستهدف دول الجوار

وزير الدفاع التركي: الاتفاق البحري مع ليبيا وُقِّع لحماية حقوق ليبيا وتركيا ولا يستهدف دول الجوار

وزير الدفاع التركي عن الاتفاقية مع ليبيا: على الجميع أن يدرك استحالة أي حل في المتوسط وجزيرة قبرص دون وجود تركي