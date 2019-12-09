المحجوب: نقل طائرات سلاح الجو للمنطقة الغربية يهدف إلى زيادة زخم الضربات ضد الميليشيات

طرابلس-العنوان

قال آمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، عميد خالد المحجوب، أن الدفع بجميع طائرات سلاح الجو للمنطقة الغربية، يهدف إلى زيادة زخم الضربات ضد مجموعات الوفاق المسلحة.

المحجوب في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإمارتية، أكد المحجوب أن المعاملة السيئة التي تعرض لها اللواء طيار عامر الجقم الذي وقع أسيرا في الزاوية، بعدما سقطت طائرته أول أمس لديها، خلال تنفيذه مهام عسكرية، تعجّل بعملية الحسم لتحرير طرابلس من قبضة المسلحين.

وشهدت جميع القواعد الجوية التابعة للقوات الجيش الوطني أمس الأحد، حالة من الاستنفار استعدادا لعملية جوية ضخمة متوقعة في كافة محاور القتال في طرابلس ضد مجموعات الوفاق المسلحة.