بسبب الدعم الروسي .. سلامة: “حفتر” يقترب من السيطرة على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبّر المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة عن بالغ قلقه بشأن تقدم قوات الجيش التابعة للمشير خليفة حفتر بدعم روسي نحو طرابلس، معربًا عن خشيته من وقوع “حمام دم” وعمليات نزوح جماعية، في ظل انتقال القتال إلى مناطق آهلة بالمدنيين.

المبعوث الأممي صرح أن خليفة حفتر يقترب من إحكام القبضة على طرابلس، وذلك بسبب الدعم الروسي المكثف.

وفي مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، نشرت أمس الأحد، أعرب عن “قلقه البالغ” من التطورات على الأرض، موضحا أنه ومنذ انضم الروس لقوات حفتر اكتسبت العملية ضد طرابلس قوة”.

وأضاف: “خلال الأيام العشرة الماضية انتقلت الحرب إلى المناطق الحضرية بالعاصمة. ولا أستبعد مأزقا جديدا أو تقدما ساحقا”.

وفي تصريحات متطابقة المبعوث الأممي، أعرب الأخير خلال مؤتمر “ميد 2019” الخاص بالسياسة الخارجية المنعقد في روما، عن خسيته من حدوث “حمام دم وأخشى حدوث موجة مكثفة وحركة مكثفة لفرار الأشخاص، وأخشى من عدم الاستقرار”.

يذكر أن الأمم المتحدة سجلت في الآونة الأخيرة، استخدام الجانبين لطائرات المسيرة، وثقت منها 800 ضربة جوية مسيرة من جانب قوات حفتر و270 من جانب حكومة طرابلس.

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