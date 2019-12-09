نقص المقاعد في مدارس طبرق تعرقل بداية العام الدراسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب مراقب التعليم المكلف في بلدية طبرق عياد حسين بوزيد اليوم الإثنين من رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بالتدخل السريع لمخاطبة وزارة التعليم للتدخل بتوفير المقاعد الدراسية بأسرع وقت، أو سيطر لتأخر العام الدراسي الجديد.

بوزيد أكد – لأخبار ليبيا 24 – أنه يوجد في المدينة “124” مدرسة، ولدينا “3” مدارس جديدة بدون أثاث ويبلغ عدد الطلبة 55 ألف طالب مابين التعليم الأساسي والثانوي وعدد الفصول يبلغ 1600 فصل.

وناشد مراقب التعليم المكلف رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بضرورة مراسلة وزارة التعليم لتوفير المقاعد والسبورات.

وأكد بوزيد أن عدد الطلبة داخل الفصل يصل إلى 76 طالب في فصول الابتدائي .

وقد عقد اجتماع اليوم الإثنين مابين رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وبحضور مدير مكتب التعليم الأساسي ورئيس مكتب التجهيزات وبحضور أعضاء المجلس التسييري ومنسق الحكماء بالمدينة لحل هذه المشكلة .

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