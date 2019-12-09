وزير صحة المؤقتة في جولة تفقدية لمستشفى المقريف

أجرى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، أمس الأحد، جولة تفقدية بالأقسام الرئيسية بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف للاطلاع على سير أعمال الصيانة استعدادا لإعادة افتتاحها.

وأكد عقوب خلال زيارته، أن وزارة الصحة تعمل على افتتاح فرع معهد تنمية القوي العاملة بمدينة اجدابيا، وفتح فرع للإمداد الطبي، وإنشاء مرفق صحي خاص بأمراض النساء والاطفال حدثني الولادة داخل حرم مستشفى أمحمد المقريف، بالإضافة إلى دعوة اللجنة المختصة والاعتمادات لكي تقوم باعتماد كل التخصصات الطبية بالمستشفى.

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