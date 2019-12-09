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مصر: اتفاقية السراج وأردوغان تهدد أمن المتوسط

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران على أن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا لترسيم الحدود البحرية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والبحر المتوسط وموارده، لاسيما أن تركيا دولة ضالعة في دعم وتمويل الإرهاب حسب تصريحه.

وأشار زهران في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن حكومة السراج لم تراع علاقات حسن الجوار خاصة مع مصر التي تشاركها مساحات كبيرة من الحدود وتربطهما علاقات أخوة تاريخية.

ونوّه رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية بأن أردوغان قد سبق وأمد قوات الوفاق بآليات عسكرية وأسلحة تم ضبطها بالفعل، ما يؤكد أن هذا الاتفاق سيكون مصدر قلق، يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، ويمثل تهديدا مباشرا لأمن البحر المتوسط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الحل بسيط يوقع المستشار عقيلة صالح اتفتاق ترسيم حدود مع الرئيس اليونانى بصفته رئيس اعلى سلطة منتخبة فى البلاد وتعود اليه السلطة بعد سقوط الصخيرات ويحال الاتفاق لبرلمان طبرق ويصدق عليه ويرسل للامم المتحدة ايضا وهو اكثر واقعية لانه من سلطة شرعية فى البلدين وعلى حدود بحرية حقيقية تحت سيطرة كل طرف بينما الحدود التى وقع عليها السراج خارج سبطرته ووتبع الحكومة المؤقتة فعليا وسيعدى هذا الاتفاق دعابة اعلامية عالمية لحكومة مجلس النواب الشرعية قبل مؤتمر الغنكوش ببرلين وعلى المتضرر ان يشرب من البحر الابيض واذا لم يكفى يشرب من البحر الاسود واذا لم يكفى يشرب من بز موزه المسموم ويموت شهير .

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