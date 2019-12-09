شاهد| الطائرة الميغ 23 التابعة لسلاح الجو سقطت نتيجة عطل فني

الزاوية-العنوان

أكد فيديو جديد للحظة سقوط الطائرة الحربية الـ “ميغ 23” التابعة لسلاح الجو جنوبي مدينة الزاوية، يوم السبت، صحة ما ذكرته القيادة العامة للجيش بأن تحطك الطائرة جاء نتيجة لعطل فني.

زعمت مجموعات الوفاق المسلحة إسقاط الطائرة الحربية في حين أكدت القيادة العامة للجيش الوطني أن سبب سقوطها جاء نتيجة لخلل فني.

وأظهر الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تهوي دون تعرضها لأي قصف من قبل مجموعات الوفاق المسلحة، ويظهر الفيديو لحظة قفز قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم قبل ارتطامها بالأرض.

وبعد ساعات من تحطم الطائرة ادعت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق أن قواتها أسقطت الطائرة، حيث قامت بنشر صور لتحطمها.

وفي بيان لها زعمت مجموعات الوفاق المسلحة عبر المكتب الإعلامي لما يسمى عملية بركان الغضب أنها نجحت في إسقاط الطائرة الحربية طراز “ميغ 23” التابعة للجيش الوطني الليبي.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، أن “سبب سقوط الطائرة عطل فني ما أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة في أرض العدو”، مؤكدا أن الحادث كان عرضيًا، ويتعرض له أي سلاح جو في العالم.