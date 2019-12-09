«داخلية الوفاق» تصدر إيضاحا بشأن «قيد الأسماء غير العربية»

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، إيضاحًا بشأن «اللَبس الذي حصل بعد التعميم الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية، الذي سمح بقيد الأسماء غير العربية في السجلات المدنية».

وأوضحت الوزارة أن مكونات المجتمع الليبي، من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق، لهم الحق في تسمية أبنائهم بأسماء منبثقة من ثقافتهم، ومعبرة عن أصالتهم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ونوهت بحرصها على تحقيق الوحدة بين أفراد المجتمع، وتدعيم الكيان الاجتماعي، والمساعدة في تماسكه، وسلامة النسيج المجتمعي والسلم الأهلي لمختلف مكونات المجتمع وأطيافه، بما يعزز التقارب، ويوطد العلاقات بين أبناء الوطن.

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وتنص المادة الأولى من التعميم سالف الذكر على أنه «يجوز قيد الأسماء التي يحملها الأصول، أو المعبرة عن معاني الأصالة الليبية، أو التي توارث نقلها من الأجداد إلى الأحفاد، وفقًا للتقاليد والعادات الليبية المتعارف عليها».

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