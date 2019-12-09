فرانس24 تعرض الوثائقي الحصري "ليبيا.. العبور إلى الجحيم"

تعيش ليبيا منذ أكثر من ثمانية أشهر حربا شنها المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس. فرانس24 تمكنت من الولوج إلى قلب النزاع الدائر هناك، من خلال موفديها عبد الله ملكاوي وجولي دونغولوف وكاترين نوريس ترينت الذين أمضوا أياما في البحث والتحري وأعدوا فيلما وثائقيا بعنوان “ليبيا.. العبور إلى الجحيم” يوثق حقيقة الصراع في ليبيا وأزمة اللاجئين التي أضحت كارثية في البلاد. الفيلم يعرض في التاسعة من مساء الإثنين (بتوقيت باريس) خلال النشرة المغاربية يتبعه نقاش بحضور معد هذا الفيلم عبد الله ملكاوي وأحد المختصين بالشأن الليبي… وفيما يلي مقتطف من هذا الوثائقي.
تعليق
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قناة فرنسا 24 منحازة للخوان بدعم قطرى عكس السياسة الرسمية لفرنسا الداعمة للجيش الوطنى حتى لا يحدث خلط فالاخوان يصنعون مسميات عكسية فالهيئة البرقاوية للعميل الكزة معادية لبرقة والاتحتد العالمى لعلماء المسلمين هو اتحاد عملاء موزه من مشايخ داعش وحتى اسماء احزابهم كلها مقلوبة فيها العدالة والبناء والتنمية والنهضة والوطن والاحرار وهم عكس ذلك بدعمون الظلم والدمار والتخريب وسفك الدماء والتخلف وامعات ليس عندهم القدرة على التفكير فهم اغبياء وتيوس وخنازير وقردة حثالة اى مجتمع يتواجدون فيه ووتوفر فيهم كل صفات المنافقين والنازية والصهيونية هم من شر خلق الله
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