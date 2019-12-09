داخلية الوفاق تصدر بيان بشأن قيد الأسماء غير العربية في السجلات المدنية

ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اليوم الإثنين بياناً بشأن قيد الأسماء غير العربية في السجلات المدنية خاصة بعد اللبس الذي حصل بعد التعميم الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية الذي سمح بقيد الأسماء غير العربية في السجلات المدنية.

وزارة الداخلية أوضحت في بيانها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن مكونات المجتمع الليبي من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق لهم الحق في تسمية أبنائهم بأسماء منبثقة من ثقافتهم ومعبرة عن أصالتهم.

كما نوّهت حرصها على تحقيق الوحدة بين أفراد المجتمع وتدعيم الكيان الاجتماعي والمساعدة في تماسكه وسلامة النسيج المجتمعي والسلم الأهلي لمختلف مكونات المجتمع وأطيافه بما يعزز التقارب ويوطد العلاقات بين أبناء الوطن.

وتنص المادة الأولى من التعميم سالف الذكر على أنه يجوز قيد الأسماء التي يحملها الأصول أو المعبرة عن معاني الأصالة الليبية أو التي توارث نقلها من الأجداد إلى الأحفاد وفقًا للتقاليد والعادات الليبية المتعارف عليها.

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