دعوى قضائية للكشف عن مكان دفن القذافي ورفاقه (وثائق)

قام المحامي عدنان العرفي من بنغازي برفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل للكشف عن قبر الزعيم الراحل معمر القذافي ورفيقيه الفريق أبو بكر يونس جابر والمعتصم بالله القذافي وتسليم الجثامين إلى قبائلهم ليقوموا بدفنهم.

وأظهرت الوثائق التي تحصلت عليها بوابة إفريقيا الإخبارية أن الدعوى تطالب بالكشف عن مكان دفن القذافي ورفاقه خلال 10 أيام من وإلا فإن المدعي سيقيد دعواه بعد مضي المدة المذكورةوالحكم بإزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وبحسب الوثائق فإن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية تسلمت الدعوى وقررت النظر فيها في جلسة يوم 8 يناير 2020 واستدعت المدعى عليهم لحضور الجلسة.

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