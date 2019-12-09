بليحق : المستشار صالح سيبدأ زيارتين رسميتين إلى مصر واليونان

يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مصر رئيس البرلمان العربي لبحث دعم البرلمان لمجلس النواب الليبي، وتداعيات الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا، والمطالبة بدعم البرلمان العربي في سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج، حسبما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق امس.

أفاد بليحق أيضا بأن المستشار صالح سيجري زيارة مرتقبة إلى اليونان، موضحا أن هذه الزيارات تأتي ضمن الحراك السياسي الذي يقوم به مجلس النواب حيال الاتفاقية الباطلة الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي.

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