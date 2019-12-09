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بليحق : المستشار صالح سيبدأ زيارتين رسميتين إلى مصر واليونان

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مصر رئيس البرلمان العربي لبحث دعم البرلمان لمجلس النواب الليبي، وتداعيات الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا، والمطالبة بدعم البرلمان العربي في سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج، حسبما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق امس.

أفاد بليحق أيضا بأن المستشار صالح سيجري زيارة مرتقبة إلى اليونان، موضحا أن هذه الزيارات تأتي ضمن الحراك السياسي الذي يقوم به مجلس النواب حيال الاتفاقية الباطلة الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • اتمنى استغلال الحكومة المؤقتة للزيارتين جيدا حيث ستحاط باعلام عالمى ينقل المؤتمرات الصحفية للعالم كله وعلى وزير الخارجية اعداد ملف كامل بمراحل العملية السياسية باختصار وبادلة موثقة من قرارات مجلس النواب تثبت شرعية حكومة مجلس النواب وبطلان حكومة الوفاق حتى بحكم محكمة استئناف طرابلس ووضع كل هذا على فلاشة او اسطوانة مدمجة توزع اثناء المؤتمر الصحفى للرئيسين وتحضير خرائط كبيرة توضح للصحفيين عدم وجود حدود بحرية بين ليبيا وتركيا وان الحدود البحرية فى الخريطة هى بين اليونان والمناطق التابعة لسيطرة الجيش الوطنى وانه سيجرى ترسيم الحدود البحرية بعد مناقشات الخبراء مع نواب الشعب وليس سلق بيض من اجل باكو شيكولاته مثلما فعل بيبى حقير فافى الشراج

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