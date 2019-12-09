حكماء وأعيان وادي الحياة يرفضون اتفاقية السراج مع تركيا

أعلن حكماء وأعيان وادي الحياة ومؤسسات المجتمع المدني فيها رفضهم للاتفاقية التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا، ودعوا في بيان جميع القبائل الليبية للوقوف صفا واحدا ضد الاتفاقية، كما طالبوا القيادة العامة بالإسراع في وضع حد لما وصفوه بالمهزلة، وتحرير العاصمة في أسرع وقت قبل ضياع الوطن.

كما أعلن أهالي وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالجفرة رفضهم للاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا،

وأكدوا في بيان لهم عدم اعترافهم بها وأنهم لن يعترفوا بأي اتفاقية إلا بعد أن تتوحد البلاد تحت حكومة واحدة، مجددين دعمهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والميليشيات.

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