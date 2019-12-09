الأحوال المدنية تؤكد أحقية المكونات الثقافية باستخدام الأسماء منبثقة عن ثقافتهم

أخبار ليبيا 24

أكدت مصلحة الأحوال المدنية، أحقية مكونات المجتمع الليبي من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق، في تسمية أبنائهم بأسماء منبثقة من ثقافتهم ومعبرة عن أصالتهم.

جاء ذلك في بيان صدر عن المصلحة بشأن توضيح اللَبس الذي حصل من تعميمها بخصوص ضوابط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية مما ترتب عليها استياء من أطياف المجتمع المختلفة بسبب نقله بطريقة مشوهة.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد أصدرت في السابع من أكتوبر الماضي تعميما أقرت فيه أحقية المكونات الثقافية بتسمية أبنائها بما يتماشى مع أعرافهم وتقاليدهم، بحسب ما ذكر البيان الصادر اليوم الإثنين.

وأوضحت المصلحة، أن التعميم الصادر بأحقية المكونات الثقافية بتسمية أبنائها بما يتماشى مع أعرافهم وتقاليدهم، صدر استنادا على القرار رقم (3) لسنة 2007 التي تنص مادته الأولى إلى أنه “يجوز قيد الأسماء التي يحملها الأصول أو المعبرة عن معاني الأصالة الليبية أو التي توارث نقلها من الأجداد إلى الأحفاد، وفقًا للتقاليد والعادات الليبية المتعارف عليها”.

وشددت المصلحة، على حرصها في تحقيق الوحدة التكامل بين أفراد المجتمع وتدعيم الكيان الاجتماعي والمساعدة في تماسكه، والمحافظة على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي لمختلف مكونات المجتمع وأطيافه، بما يعزز التقارب ويوطد العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.

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