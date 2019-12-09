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ماذا تُريد تركيا من توقيع الاتفاقية مع السراج؟

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن صدى الاتفاقية الأمنية والبحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا ما يزال مستمراً وقائماً.

وأضاف الدرسي لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الاثنين، أن الطرفين اختلفا في التسمية، فتركيا سمتها وثيقة أمنية، على اعتبار أن البرلمان التركي كان قد صادق عليها، لكن حكومة الوفاق ولكي تتهرب من التزاماتها القانونية عبر عرض المذكرة على مجلس النواب، سمتها مذكرة تفاهم.

وبين الدرسي أن تركيا لديها مصالح كبيرة من وراء التوقيع على هذه المذكرة تكمن في تأمين أمنها الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك رفضاً داخل دول الاتحاد الاوروبي لتوقيع تركيا على هذه المذكرة.

وقال الدرسي إن مصر هي المعني الأول والأخير من هذه المذكرة، فالغاية من الجدل الذي خلقته الوثيقة هي فرض أجندة معينة وجلب مصر للتفاوض وتقاسم النفط والغاز شرق البحر المتوسط.

وانتقد الدرسي دور مجلس النواب والحكومة المؤقتة، مطالباً “خارجية المؤقتة” ولجنة الشؤون الخارجية بتكثيف الجهود من أجل فتح خط دبلوماسي مع الجانب التركي ومحاولة تقديم ضمانات لبقاء مصالحه ومصالح شركاته العاملة في ليبيا، كما التمس الدرسي في نفس الوقت العذر للمسؤولين قائلاً إن هنالك صعوبات جمة تواجههم من حيث السفر والتنقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذه اطماع تركية – اطماع – جشع – فساد – محاولة تثبيث الحكم من اردوغان وحاشيته من الاخوان المسلمين – حسن البنّا وعلاقتهم باليهود – والامراض الحزبية الداخلة للمجتمع –
    الموضوع ان تركيا تحاول بسط نفوذها في مياه المتوسط – لانها على عداوة مع الإيطاليين بسبب تجارة الجلود وعدوا مع الفرنسيين بسبب تجارة الكحول – وليس لان الاخيرين أعداء لليبيين ….!!!
    – وطبعا الخونة الي هناك أمثال مصطفى عبد الجليل والصلابي والسارقات والسارقين الهاربات من العدالة – يحاولون ارضاء الأتراك بمنح النفط الليبي للطيران التركي – لضمان إقامتهم هناك على حساب الدولة -وايقاف حركة الملاحة الحوية الليبية لباقي دول العالم من شركة الطيران الليبية الى شركة الطيران الافريقية ،
    ومصراتة تحاول ان تصيب المطارات الليبية بالشلل – لكي تبقى الملاحة الجوية الليبية محصورة لدي مطارهم في مصراتة وكذلك في ميناءهم – لو في تريس راكم حررتوا مصراتة من الطق للطق – وعزلتها دين اهلهم من اي مركز حكومي – لانهم سبب المشاكل التي تحدث والحرب الأهلية في ليبيا – سواء بدعمهم لجماعات مسلحة – او بدعمهم للاستعمار الذي يحاول ان يجد ثغرة لاستخدام اسلحته عزى ليبيا –
    الى اليوم – المحكمة القضاءية في لاهاي تحاول وضع الملف الليبي بخصوص استدعاء كل من شاهو في حرب الناتو وضباطهم – وديفيد كاميرون – وضباط فرنسيين – ساهموا في الهجمة على ليبيا – 2011 – وفريق المحاميين الليبيين – يجمعون كل الأدلة والبراهين – ووضع المتورطين في هذه الجريمة وراء القضبان . بسبب جراءم حرب ضد الانسانية – وبدون اي سبب – الا لفرض آراء تافهة وحكومات عميلة تتاجر حتى بالبشر على سواحل المتوسط -وتدمر المطارات وممتلكات الدولة – اخرها مصنع البسكويت – لأسباب أرباح اقتصادية – وسيتم الاستمرار في هذه القضية ومواجهة الواقع والحقيقة .

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