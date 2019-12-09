دي مايو: اتفاقية تركيا وحكومة الوفاق الليبية غير شرعية 

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم، أن المذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية غير شرعية، مؤكدا أنها تمثل خطر عدم الاستقرار.

وقال دي مايو، على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: “لقد ناقشنا القضية الليبية باستفاضة وهو موضوع يثير قلقنا البالغ كإيطاليا ويجب أن يثير قلق الاتحاد الأوروبي بأكمله. ليس لدينا الكثير من الوقت في ليبيا”، مشيراً إلى أن الصراع الأهلي يتدهور أكثر وهدفنا هو ضمان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وذكر دي مايو أن “هناك جانبان يقاتلان بعضهما البعض في ليبيا، لكن لهما سلسلة من المؤيدين.. دول خارجية تتدخل في الصراع “، مطالبا “جميع الدول التي تتدخل في هذا الصراع أن تتوقف عن أي نوع من أنواع التدخل وتسمح بوقف إطلاق النار”.

وأوضح دي مايو أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قال قبل أيام إنه بمساعدة معينة، قد يدخل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر طرابلس أيضاً، لكن هذا لا يعني كسب الصراع، بل يعني زيادة الطوارئ الإنسانية. وتابع: “بالنسبة لنا يعني خطر الإرهاب.. يعني خطر الهجرة غير القابلة للسيطرة.. يعني وجود بلد غير مستقر على بعد بضع مئات من الكيلومترات من حدودنا”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي: “نعمل بجد لوضع جميع الأطراف الفاعلة حول طاولة واحدة في مؤتمر برلين وفرض وقف لإطلاق النار”.

وبسؤاله عن التداعيات السلبية المحتملة للمذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية على الأنشطة الاقتصادية الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال دي مايو: “بالتأكيد هذه الاتفاقيات ليست شرعية بالنسبة لنا”، مضيفا: “تمثل مسألة الاتفاقية بالنسبة لنا وخاصة مسألة الحدود البحرية، خطرًا إضافيًا في عدم الاستقرار ومزيد من خطر التوتر في ضوء مؤتمر برلين”.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

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